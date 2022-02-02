ВЭБ.РФ и ВТБ профинансируют разработку Черногорского месторождения

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ, ВТБ и "Черногорская ГРК" подписали договор синдицированного кредитования для реализации проекта строительства первой очереди горно-обогатительного комплекса на базе Черногорского месторождения по переработке медно-никелевых платиносодержащих руд, расположенного в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении ВЭБ.РФ.

Ввод горно-обогатительного комплекса в эксплуатацию намечен на 2024 год. Реализация проекта позволит создать 5,5 тыс. рабочих мест на этапе строительства и более 1,6 тыс. рабочих мест на операционной фазе.

Общий бюджет проекта составляет около 240 млрд рублей, сумма финансирования со стороны ВЭБ.РФ и ВТБ составит до 180 млрд рублей. Сделка организована с использованием механизма Фабрики проектного финансирования, оператором которой выступает ВЭБ.РФ. Первые средства в рамках кредита будут предоставлены уже в феврале 2022 года.

На всем сроке кредитования предусмотрена государственная субсидия на компенсацию роста ключевой ставки Банка России, также в рамках сделки ВЭБ.РФ предоставит транш, который может быть направлен на уплату процентов на инвестиционной стадии проекта и частично на покрытие возможного увеличения бюджета проекта в ходе его реализации.

"Принимая во внимание количество реализуемых и перспективных проектов, можно говорить, что инструмент Фабрики очень хорошо зарекомендовал себя. Мы видим крайнюю востребованность инструмента в поддержке реализации инвестиционных проектов - ряд инициаторов обратились в ВЭБ.РФ повторно с просьбой реализовать новые проекты с использованием Фабрики проектного финансирования", - прокомментировал заместитель председателя ВЭБ.РФ Юрий Корсун.