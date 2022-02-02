В Москве разработали энергоэффективные станции для заряда электромобилей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Московский разработчик и производитель преобразовательной техники "Парус электро" с января 2022 года запустил в серийное производство модели электрозарядных станций (ЭЗС) с динамической балансировкой мощности. Об этом журналистам сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.

"В Москве появляется все больше электротранспорта: за несколько лет город заключил семь контрактов жизненного цикла на общую сумму 60,6 млрд рублей на поставку и обслуживание 1 тыс. экологичных электробусов и 100 станций быстрой зарядки. Безусловно, растет и спрос на инфраструктуру для них. Ее развитию способствуют столичные предприятия, которые постоянно дополняют перечень продукции для электромобилей новыми экологичными разработками. В частности, один из производителей начал выпуск ЭЗС, которые используют более энергоэффективный подход для зарядки транспорта", - сказал Прохоров.

Отмечается, что данная разработка позволит одновременно заряжать два и более электромобиля и автоматически перераспределять мощность в зависимости от уровня заряда подключенного транспорта. Станции "Парус электро" оснащены тремя модулями. Установка определяет, какой автомобиль менее заряжен и переключает на него два силовых модуля, а третьим заряжает другой объект. Такая технология более экологична и энергоэффективна по сравнению со стандартной ЭЗС, так как она позволяет оптимально использовать потребляемую от электросети мощность, не ухудшая качественные показатели заряда.

Для потребителей преимущество в том, то они получают возможность одновременного быстрого заряда нескольких электромобилей, а для владельцев станций - значительное снижение затрат на подключение к сети электропитания.

Производственные возможности предприятия позволяют выпускать до 100 быстрых ЭЗС в месяц, при этом мощность может быть оперативно увеличена и до 300 устройств.