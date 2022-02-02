Чекунков: мастер-планы городов ДФО ориентированы на жителей, туристов и инвесторов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Власти при формировании мастер-планов реновации городов Дальнего Востока должны ориентироваться на три категории аудитории - детей, туристов и инвесторов. Об этом в среду сообщил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков во время рабочей поездки в Благовещенск.

"Нужно помнить, для кого мастер-планы: они не для чиновников, они для детей этих городов <…> Составляя планы, мы ориентируемся на жителей этих городов, на детей этих городов, пытаясь найти ответы на вопросы: "Почему этот город?", "Почему в нем нужно жить?", "Почему в нем хорошо растить детей?", "Зачем приезжать?", "Зачем там вести бизнес или работать?". Итак, для жителей, туристов, инвесторов - три аудитории, для которых мы готовим мастер-планы как планы преобразований в городе", - сказал Чекунков.

По поручению президента РФ Владимира Путина необходимо разработать мастер-планы реновации административных центров субъектов ДФО, городов с населением более 50 тыс. человек, а также Тынды и Северобайкальска. Первые мастер-планы должны быть представлены и утверждены в рамках Восточного экономического форума в 2022 году.