Глава Приамурья заявил, что затянувшееся открытие моста до КНР не отразится на тарифах

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 февраля. /ТАСС/. Стоимость тарифов на проезд по автомобильному мосту из российского Благовещенска в город Хэйхэ через реку Амур из-за перенесенных сроков открытия не изменится. Об этом в среду сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Плата вложена в финансово-экономическую модель. Мост построен полностью за счет заемных средств и окупаться будет за счет так называемой провозной платы, экономические решения не меняются. Но будет все зависеть от того, как долго он простоит в текущем состоянии, не работая, потому что идут проценты банковские, невысокие, но проценты. Скорее всего, срок окупаемости моста чуть раздвинут, на тарифах не отразится", - сказал Орлов.

Строительство моста через реку Амур началось в декабре 2016 года и завершилось в 2019 году, в мае состоялась стыковка двух его частей. Ранее сообщалось, что движение по мосту начнется в ноябре 2020 года, однако из-за эпидобстановки сроки сдвинулись - новую дату открытия власти не называют. Первое время здесь будет функционировать временный таможенный пункт пропуска, со временем будет построено современное стационарное помещение, тогда пункт пропуска будет работать в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что по предварительным данным, плата за проезд для большегрузного транспорта составит от 1 тыс. рублей до 9,1 тыс. рублей в зависимости от количества осей в машине и массы перевозимого груза. Тариф для перевозки пассажиров - от 1,8 тыс. рублей до 9,2 тыс. рублей.