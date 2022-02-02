Реализация 279 приоритетных инвестпроектов в Башкирии привлечет в регион 916 млрд рублей

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Перечень приоритетных инвестиционных проектов Республики Башкортостан сегодня насчитывает 279 проектов, они способны привлечь в регион около 916 млрд рублей. Для эффективной работы с бизнесом в субъекте разработают инвестстандарт, который начнут применять в муниципалитетах, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров в ходе совещания о внедрении регионального инвестиционного стандарта под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"В перечне инвестиционных проектов, которые мы утверждаем, <...> 279 проектов. Ежеквартально ведем мониторинг и отслеживаем те договоренности, которые есть с обеих сторон", - сказал Назаров.

Согласно информации из его презентации, приоритетные проекты способны привлечь в регион 916 млрд рублей инвестиций и создать 36 тыс. рабочих мест.

"Башкортостан готов к внедрению в этом году системы поддержки новых инвестпроектов, у нас уже есть успешная практика по многим составляющим предлагаемого стандарта. <...> Во всех муниципалитетах у нас действуют бизнес-шерифы, которые сопровождают инвесторов в городах и районах. И разработаем муниципальный стандарт, который позволит четко работать в рамках тех правил, которые мы уже отфиксировали как лучшие практики в муниципалитетах", - сказал Назаров.

К 2024 году инвестиции в основной капитал региона, согласно данным презентации Назарова, должны вырасти до 650 млрд рублей, что в 1,7 раза больше цифр за 2020 год. К концу марта текущего года региональные власти должны утвердить инвестдекларацию республики и до 30 апреля расширить полномочия Корпорации развития Республики Башкортостан, а также инвестсовета. Летом планируется утвердить инвесткарту и свод инвестиционных правил республики, следует из презентации премьер-министра региона.

О региональном инвестстандарте

Региональный инвестиционный стандарт - это набор практик по улучшению регионального инвестиционного климата, предусматривающий совершенствование регионального законодательства, создание специализированной организации по привлечению и сопровождению инвестиций, а также совета по инвестициям под председательством главы региона.

В настоящее время региональный инвестиционный стандарт внедряют 12 пилотных субъектов РФ.

Оценивать внедрение нового стандарта будет Минэкономразвития РФ совместно с Агентством стратегических инициатив, Российским союзом промышленников и предпринимателей, "Деловой Россией" и Торгово-промышленной палатой.