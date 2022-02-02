В Крыму рассчитывают на принятие поправок о гостевых домах до курортного сезона

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 февраля. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что Госдума рассмотрит и примет поправки о введении понятия "гостевые дома" в закон о туризме до нового высокого курортного сезона, сообщается в среду на сайте Минтуризма республики.

"То, что касается пока изменений в действующий закон, то его необходимо внести на ближайшую сессию Госдумы и при определенной поддержке принять до наступления сезона. Этот законопроект позволяет ввести, прежде всего, понятие "гостевой дом" и возможность ведения в нем предпринимательской деятельности, вносит изменения в ряд законодательных актов, которые инициированы со стороны МВД и других ведомств, позволяет сохранить регистрацию в жилых помещениях, так как гостевой дом остается жилым помещением, сохраняются тарифы ЖКХ и земельного налога, а также есть возможность выбрать форму налогообложения", - отметил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, его слова приводятся в сообщении.

Создан также проект нового федерального закона о туризме, который будет обсуждаться, как отмечается в сообщении, в течение всего 2022 года. "Волченко отметил как один их механизмов регулирования деятельности необходимость в ближайшее время создать и вести федеральный реестр гостевых домов, который подразумевает для их собственников определенный переходный период и статус легализации, соответственно, не попадая под фискальные санкции либо проверки. Если говорить об экономическом эффекте, то только в Крыму это порядка 600 млн рублей дополнительных прямых налоговых поступлений, введение в легальное поле около 70 тыс. номеров и 9 тыс. домов, которые были выявлены Минкурортов Республики Крым за последнее время", - сообщается на сайте.

Ростуризм по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина подготовил поправки к закону о туристской деятельности в части легализации гостевых домов. Ведомство предлагает ввести в России обязательную классификацию гостевых домов и создать федеральный реестр таких средств размещения. Глава Крыма Сергей Аксенов в 2021 году сообщал, что законопроект Совета министров Крыма о введении в законодательство понятия "гостевой дом", который направлен на легализацию частных средств размещения на причерноморских курортах, находящихся в так называемой серой зоне, внесен в правительство России.