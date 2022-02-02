Путин обсудит с членами "Деловой России" стимулирование инвестактивности частного бизнеса

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в четверг, 3 февраля, в режиме видеоконференции проведет встречу с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия", сообщила пресс-служба Кремля.

"3 февраля 2022 года в режиме видеоконференции состоится встреча президента с членами общероссийской общественной организации "Деловая Россия". На связь выйдут представители региональных отделений, генерального и координационного советов "Деловой России", в числе которых владельцы крупнейших российских компаний и члены экспертного сообщества", - говорится в сообщении.

"В повестке встречи - вопросы стимулирования инвестиционной активности частного бизнеса, снижения административного давления и избыточного контроля, развития инфраструктуры, совершенствования нормативного регулирования", - уточнили в пресс-службе главы государства.

Форум "Деловой России" пройдет 3 февраля. В декабре на встрече с главой государства руководитель организации Алексей Репик пригласил Путина принять участие в мероприятии. Президент тогда заверил, что постарается это сделать. Он отметил, что ему всегда очень интересно принимать участие в мероприятиях "Деловой России", поскольку они носят не ритуальный, а предметный и деловой характер.