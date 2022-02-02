Голикова заявила, что нарушения санитарных норм не устранили 83 школы в 4 регионах

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Только 83 образовательные организации в России не завершили устранение нарушений санитарных норм на начало 2022 года. Это школы Республики Крым, Хабаровского края, а также Астраханской и Псковской областей, заявила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Если на начало 2020/2021 учебного года не соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям 2 261 общеобразовательная организация в 27 регионах, то на начало 2022 года осталось только 83 организации в 4 регионах, в которых до конца не завершены мероприятия по устранению нарушений, которые были предусмотрены соответствующими дорожными картами, принятыми регионами страны", - сказала она на заседании рабочей группы по организации бесплатного горячего питания для начальных классов в школах, отметив, что этими регионами являются Республика Крым, Хабаровский край, а также Астраханская и Псковская области.

Голикова напомнила, что в 2020-2021 году более 7,7 млн. учащихся 1-4 классов почти в 39,6 тыс. школ были обеспечены бесплатным горячим питанием. "Около 50% родителей полностью удовлетворены тем, как организовано питание и его качеством", - добавила она.

Вице-премьер напомнила о проведении капитального ремонта в школах регионов. По ее словам, сейчас из 2 065 объектов, включенных в программу капитального ремонта, ремонт пищеблоков запланирован в 1 247 из них - 60,4% от общего количества объектов, участвующих в программе.

"Проведение капитального ремонта не должно остановить обеспечение обучающихся горячим питанием. Необходимо таким образом организовать процесс в период капитального ремонта, чтобы этот вопрос был полностью решен", - заключила она, призвав регионы внимательно относиться к поступающим обращениям.