Недельная инфляция в России замедлилась до 0,19%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 22 по 28 января 2022 года составила 0,19%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,22%.

С начала года потребительские цены выросли на 1,07%. В годовом выражении инфляция на 28 января 2022 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 8,9%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров наиболее заметно выросли цены на мясные консервы для детского питания, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,7%, молоко пастеризованное - на 0,6%, пшеничную муку, вермишель, сухие молочные смеси для детского питания, соль и чай - на 0,5%, вареные колбасы , макаронные изделия и водку - на 0,4%, говядину, баранину, полукопченые колбасы и варено-копченые, масло сливочное, маргарин, сыры сычужные, печенье, шоколадные конфеты - на 0,3%, свинину, сосиски, сардельки, молоко стерилизованное, сметану, рис, ржаной хлеб, овощные консервы для детского питания - на 0,2%, гречневую крупу - на 0,1%.

Сахарный песок и гречневая крупа подорожали на 0,7%, подсолнечное масло - на 0,1%.

Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,1%, в том числе на огурцы - на 2,7%, белокочанную капусту - на 2,1%, бананы - на 1,8%, помидоры - на 1,1%, морковь - на 1,0%, яблоки - на 0,8%, картофель и столовую свеклу - на 0,4%, лук репчатый - на 0,2%.

В то же время в ряде субъектов подешевели куриное мясо, на 0,3%, и куриные яйца, на 1%. Цены на фруктово-ягодные консервы для детского питания снизились на 0,2%, на пшено - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали эргоферон - на 1,1%, ренгалин - на 0,8%, метамизол натрия (анальгин отечественный) - на 0,4%, комбинированные анальгетики, левомеколь, нимесулид - на 0,2%, валидол - на 0,1%. Цены на поливитамины снизились на 0,3%, аллохол - на 0,2%, корвалол - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали хозяйственное мыло - на 0,6%, пасты зубные - на 0,5%, гигиенические прокладки - на 0,3%, пеленки для новорожденных, туалетные бумага и мыло, зубные щетки - на 0,2%. Цены на детские подгузники снизились на 0,3%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на смартфоны - на 0,6%, мужские носки - на 0,5%, спортивные костюмы и кроссовки для детей - на 0,4%, телевизоры, майки, футболки мужские и детские - на 0,3%, легковые автомобили иностранных марок, электропылесосы, сигареты с фильтром, кроссовки для взрослых - на 0,2%, колготки женские и шампуни - на 0,1%.

Цены на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты, обрезные доски, джинсы для детей снизились на 0,1%.

Цены на автомобильный бензин увеличились на 0,2%, дизельное топливо - на 0,3%.

Средняя стоимость поездок на отдых в Турцию увеличилась на 3,2%, путевок в санатории - на 0,4%, дома отдыха и пансионаты - на 0,2%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем увеличилась на 0,6%, тарифы на проезд в городском автобусе - на 0,1%.

Одновременно стоимость проживания в гостиницах 1-3 звезд, мотелях и хостелах снизилась на 0,1-0,3%.