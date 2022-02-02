Производство лекарств и медицинских материалов в России в 2021 году выросло на 11,5%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в России по итогам 2021 года увеличилось на 11,5% по сравнению с 2020 годом, следует из данных Росстата.

В декабре 2021 года выпуск лекарственных средств и материалов для медицинских целей снизился на 0,1% в годовом выражении, но вырос на 33,8% по сравнению с ноябрем. Производство лекарственных препаратов сократилось на 1,5% в годовом выражении, но выросло на 36,6% по сравнению с ноябрем.

В декабре объем производства сывороток и вакцин увеличился на 17,6% по сравнению с декабрем 2020 года и на 15% по сравнению с ноябрем 2021 года - до 1,6 млрд доз. Выпуск в ампулах снизился на 72,5% и на 52,4% соответственно - до 219 тыс. штук. Производство фармацевтических субстанций увеличилось на 11,6% и на 2,9% соответственно.

Выпуск провитаминов, витаминов и их производных в декабре 2021 года составил 57,8 тонны - на 2,1% меньше, чем в декабре 2020 года, и на 12,1% больше, чем в ноябре 2021 года. Производство антибиотиков выросло на 1,4% в годовом выражении, но снизилось на 10,1% по сравнению с ноябрем - до 65,8 тонны. Также было изготовлено 25,1 млн упаковок перевязочных материалов и аналогичных изделий, в том числе пропитанных или покрытых лекарственными средствами - это на 10,3% меньше, чем в декабре 2020 года, и на 0,9% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Объем производства клейких перевязочных материалов в декабре увеличился на 74% по сравнению с декабрем 2020 года и на 68,7% по сравнению с ноябрем 2021 года - до 18,2 млн упаковок.

Оборудования и приборов, применяемых в медицинских целях для диагностики, облучения, реабилитации и терапии, выпущено на 6 млрд рублей, что на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 40,8% больше, чем в ноябре 2021 года.

В целом за 2021 год в России произведено сложной электронной продукции медицинского назначения на 37,3 млрд рублей, что на 4,3% больше, чем в 2020 году.