Производство мяса крупного рогатого скота в России в 2021 году выросло на 0,6%

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Производство мяса в России в 2021 году выросло на 0,6% по сравнению с показателем за 2020 год и составило 3,1 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено 290 тыс. тонн, что на 4,5% больше, чем в декабре 2020 года, и на 5,1% больше, чем в ноябре 2021 года. За 12 месяцев 2021 года производство составило 3,1 млн тонн, что на 0,6% выше, чем за 12 месяцев прошлого года", - говорится в сообщении.

В Росстате сообщили, что свинины парной, остывшей или охлажденной в декабре 2021 года произведено 261 тыс. тонн, что на 4% больше, чем в декабре 2020 года, и на 5,9% больше, чем в ноябре 2021 года; говядины и телятины - 27,6 тыс. тонн, что на 10,1% больше, чем в декабре 2020 года, но на 2,1% меньше, чем в ноябре 2021 года.

Охлажденного мяса птицы в декабре 2021 года произведено 292 тыс. тонн - на 6,8% больше, чем в декабре 2020 года, и на 7,3% больше, чем в ноябре 2021 года; вареных колбасных изделий - 136 тыс. тонн, что на 0,3% меньше, чем в декабре 2020 года, но на 4,2% больше, чем в ноябре 2021 года.

Выпуск полуфабрикатов

Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных в декабре 2021 года выпущено 384 тыс. тонн, что на 2,7% больше, чем в декабре 2020 года, и на 7,1% больше, чем в ноябре 2021 года.

Всего за 2021 год их изготовлено 4,3 млн тонн, что на 3,9% больше, чем за 2020 год.

Рыбная продукция

Мороженой рыбы в декабре 2021 года произведено 244 тыс. тонн, что на 5,9% больше, чем в декабре 2020 года, но на 2,4% меньше, чем в ноябре 2021 года. За 12 месяцев 2021 года изготовлено 3 млн тонн мороженой рыбы, что на 1,4% меньше, чем в январе - декабре 2020 года.

Филе рыбного мороженого в декабре произведено 24,6 тыс. тонн, что больше показателей декабря 2020 года и ноября 2021 года на 59,1% и 29,7% соответственно. Свежего или охлажденного рыбного филе выпущено 457 тонн, что на 35,6% больше, чем в декабре 2020 года, и на 20,3% больше, чем в ноябре 2021 года.

Рыбных консервов произведено 60,3 млн условных банок, что выше показателя декабря 2020 года на 30,1%, и выше ноября 2021 года на 1,4%; рыбных пресервов выпущено 28,4 млн условных банок, что выше показателей декабря позапрошлого года и ноября прошлого года - на 15% и 4,9% соответственно, говорится в материалах Росстата.