Аграрии КБР собрали более 535 тыс. тонн плодов и ягод в 2021 году

НАЛЬЧИК, 2 февраля. /ТАСС/. Садоводы Кабардино-Балкарии (КБР) обновили свой рекорд по производству плодово-ягодной продукции, вырастив за год более 535 тыс. тонн, сообщили в среду журналистам в пресс-службе регионального Минсельхоза.

"В Кабардино-Балкарии в 2021 году, по предварительным данным Северо-Кавказстата, валовой сбор плодов и ягод составил 535,5 тыс.тонн, или 103,5% к 2020 году",- говорится в сообщении.

Увеличение объемов производства, в первую очередь, связано с высокими темпами закладки современных интенсивных садов и питомников на инновационной основе, отметили в региональном министерстве. Кабардино-Балкария входит в тройку регионов-лидеров по данному направлению. "Основными видами выращиваемых в КБР фруктов и ягод являются яблоки, сливы, груши, вишня, черешня, абрикос, малина, земляника садовая, также в последнее время активно возделывается голубика", - уточнили в Минсельхозе КБР.

Ранее сообщалось, что по итогам 2021 года объем продукции всех сельхозпроизводителей КБР составил 68 млрд рублей, что выше уровня 2020 года на 10%. Возросли объемы сбора зерновых и зернобобовых культур составив 1,3 млн. тонн (на 10% выше, чем в 2020 году).