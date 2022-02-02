Власти Ливана согласились обсудить требования профсоюзов о выплате компенсаций

БЕЙРУТ, 2 февраля. /ТАСС/. Правительство Ливана поручило министрам финансов, внутренних дел, общественных работ и транспорта вступить в переговоры с профсоюзами и обсудить их требования о выплате компенсаций в связи с ростом дороговизны. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции министр просвещения и высшего образования Ливана Аббас Халаби, временно исполняющий обязанности министра информации.

"На заседании кабинета принято решение создать комиссию из трех министров для улаживания вопроса о компенсациях работникам наземного транспорта, которые проводят забастовку", - сказал он. При этом Халаби подчеркнул, что "профсоюзам следует принять во внимание финансовую ситуацию, в которой находится ливанское государство из-за затяжного кризиса".

Ранее лидер Всеобщей конфедерации трудящихся (ВКТ) Бишара аль-Асмар и глава объединения профсоюзов работников наземного транспорта Бассам Тлейс объявили, что подведут в четверг итог социальным выступлениям за два дня и объявят программу дальнейших действий. Профсоюзные руководители пока никак не отреагировали на намерение властей провести новый раунд переговоров.

В среду началась всеобщая забастовка транспортников, которая сопровождается перекрытием основных автострад, идущих в столицу. В течение трех дней (среда, четверг и пятница) водители грузовиков, фургонов, автобусов и такси планируют блокировать автомагистрали, а также торговую улицу Хамра и центральную часть города.

Акция проводится с 05.00 до 15.00 (06.00 до 16.00 мск) в знак протеста против невыполнения правительством Ливана взятых на себя ранее обязательств по соглашению с транспортниками о денежных компенсациях в связи с подорожанием горюче-смазочных материалов на 66%. Это соглашение было заключено в октябре прошлого года, но его реализация была отложена из-за политических разногласий внутри кабинета, что вызвало задержку с утверждением госбюджета.

Помимо транспортников, бастуют преподаватели школ, частных лицеев и высших учебных заведений, которые добиваются индексации зарплаты после обесценивания на 90% национальной валюты и увеличения вчетверо транспортного пособия. Их справедливые требования поддерживает министр Халаби, который предупредил, что уйдет в отставку, если правительство не улучшит в ближайшее время социальное положение учителей.