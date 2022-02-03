Шахты СУЭК в Кузбассе оснастили системами прогнозирования аварийных ситуаций

КЕМЕРОВО, 3 февраля. /ТАСС/. Автоматизированные системы мониторинга состояния горных пород для прогнозирования аварийных ситуаций в шахтах внедрены на угольных предприятиях ОАО "СУЭК-Кузбасс" (группа СУЭК), сообщает пресс-служба компании.

"На шахтах компании "СУЭК-Кузбасс" завершено внедрение автоматизированной системы акустического контроля состояния массива горных пород. На базе поступающих данных появляется возможность своевременно прогнозировать опасные по динамическим явлениям зоны - горные удары, внезапные выбросы угля и газа, выдавливание угольного пласта в забой, разрушение почвы с интенсивным газовыделением, а также геологические нарушения", - говорится в сообщении.

Система мониторинга внедрена на всех семи шахтах СУЭК в Кузбассе и действует в очистных и в подготовительных забоях. С помощью специального оборудования непрерывно анализируется геофон под землей, все данные в режиме реального времени передаются на диспетчерский пункт шахт, а также в единый диспетчерско-аналитический центр "СУЭК-Кузбасс" и ситуационно-аналитический центр СУЭК. Для сотрудников организовано обучение для работы с системой и оперативного реагирования на ее сигналы для предотвращения ЧС.

СУЭК - угольно-энергетическая компания, работает в Сибири, на Урале и Дальнем Восток. В Кузбассе СУЭК ведет добычу каменного угля на двух разрезах и семи шахтах, в регионе у компании четыре углеобогатительные фабрики.