ФАС оштрафовала поставщиков товаров для челябинских "Кванториумов" на 7,7 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Челябинское управление ФАС России выявило картель среди поставщиков товаров для детских технопарков "Кванториум". Они оштрафованы в общей сложности на 7,7 млн рублей. Материалы переданы в правоохранительные органы, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе управления.

По официальным данным, сумма контрактов, заключенных с участниками картеля, по итогам 2018-2019 годов превысила 140 млн рублей.

"Челябинское УФАС России установило нарушение антимонопольного законодательства в действиях ООО "Феникс", ООО "ФГОС-резерв" и индивидуального предпринимателя. ООО "Феникс" оштрафовано на 5,4 млн рублей, ООО "ФГОС-резерв" - на 2,3 млн рублей. Административное дело в отношении третьего участника сейчас находится на рассмотрении", - сказано в сообщении.

По информации Челябинского УФАС России, организации приняли совместное участие в 52 закупках. В 26 закупках победителем признано ООО "Феникс", в 11 закупках - ООО "ФГОС-резерв" и в одной закупке - индивидуальный предприниматель. При отсутствии иных участников в торгах снижение начальной цены контракта колебалось от 0,5% до 2%. В большинстве закупок совпадали IP-адреса при подаче заявок, обнаружены совпадения IP-адресов при подаче ценовых предложений, свойств файлов первых частей заявок.

Материалы антимонопольного дела переданы в правоохранительные органы для рассмотрения наличия признаков преступления по ст. 178 ("Ограничение конкуренции") УК РФ.