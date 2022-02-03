Объем закупок на московском портале поставщиков в 2021 году вырос на 38%

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Объем закупок на портале поставщиков Москвы в прошлом году вырос на 38% к уровню 2020 года и превысил 84 млрд рублей. Об этом сообщается в четверг на официальном сайте мэра столицы.

"На портале работают поставщики из всех регионов страны и заказчики из 39 субъектов РФ. В прошлом году объем закупок между ними вырос с 61,1 млрд рублей в 2020 году до 84,2 млрд рублей в 2021 году. Мы постоянно развиваем портал, росту объемов сделок способствует удобство работы с ним - взаимодействие сторон проходит исключительно в электронном формате, представлен большой выбор услуг, товаров и контрагентов", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Также региональные заказчики смогли сэкономить в 2021 году более 817 млн рублей, что в 2,3 раза больше, чем в 2020 году, когда экономия составила 360,3 млн рублей. Как сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, большой прирост объема закупок зафиксировали в шести регионах России.

Наибольший рост - 350% - зафиксировали в Ямало-Ненецком автономном округе, где закупки превысили 3,7 млрд рублей. На 144%, до 1,2 млрд рублей, вырос объем закупок Краснодарского края. Закупки Санкт-Петербурга на 5,9 млрд рублей и Московской области на 16,6 млрд рублей показали рост на 99,5% и 93% соответственно. Объем закупок Пермского края вырос на 16,8% и достиг 4,1 млрд рублей.

"Объем закупок Москвы показал сдержанный рост на 12,5% - с 42,5 млрд рублей в 2020 году до 47,8 млрд рублей в 2021 году", - приводятся слова Щербакова в сообщении.

Портал поставщиков начал работу в 2013 году. Ежедневно на ресурсе заключается более 1 тыс. контрактов, в среднем во время котировочных сессий цены снижаются на 13,3%. В сервисе зарегистрировано более 250 тыс. поставщиков, 90% из них - представители субъектов малого и среднего бизнеса.