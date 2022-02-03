"Ъ": власти склоняются к позиции Минфина в обсуждении регулирования криптовалют

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ склоняется к позиции Минфина в обсуждении регулирования криптовалют в России и уже 11 февраля может обсудить проекты сценариев регулирования криптовалютных рынков и оценки их предполагаемых последствий, написала газета " Коммерсантъ ".

Что такое криптовалюта и как регулируется ее обращение в мире

Как стало известно изданию, правительство склоняются к позиции Минфина, так как легализация владения криптовалютой по довольно жестким правилам не сделает ее законным платежным средством, но позволит части российских владельцев криптовалюты почти на 2 трлн рублей оперировать ими как инвестиционными активами под строгим контролем государства через банки и с уплатой налогов.

По данным "Коммерсанта", за спором Банка России и Минфина о судьбе криптовалют в российской юрисдикции стоит общая дискуссия, которая должна завершиться решением в ближайшее время и так или иначе должна привести к выводу криптоактивов из "серой" зоны. Издание ссылается на материалы совещания 28 января у вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко с участием всех участвующих в дискуссии сторон, от ЦБ и Минфина до Генпрокуратуры и ФСБ, где указано, что к 11 февраля в Белом доме должны быть подготовлены проекты сценариев регулирования криптовалютных рынков и оценки их предполагаемых последствий.

Издание отмечает, что исходя из предложенной Минфином концепции, крипторынок будет регулироваться в РФ как минимум с той же жесткостью, что в ЕС. При этом варианты, предложенные ЦБ и Минфином, выглядят временными. По данным "Коммерсанта", заявление президента Владимира Путина о "естественных преимуществах" РФ в майнинге криптовалют, видимо, также говорит о том, что от "белого" крипторынка Россия отказываться все же не будет, по крайней мере, в ближайшие годы, - а и ЦБ, и Минфин постараются в итоге сделать государство бенефициаром процесса, который, как констатирует министр финансов РФ Антон Силуанов, практически нельзя остановить.

Позиция Банка России

Ранее ЦБ РФ опубликовал доклад "Криптовалюты: тренды, риски, меры", в котором с целью снижения угроз, обусловленных распространением криптовалют, предложил запретить на территории России выпуск, майнинг и обращение криптовалют. В документе говорится, что статус российского рубля, который не является резервной валютой, не позволяет применять в России мягкий подход и игнорировать нарастание рисков.

Банк России предлагает ввести запрет на организацию выпуска и (или) выпуск, организацию обращения криптовалюты (в том числе криптобиржами, криптообменниками, P2P-платформами) на территории РФ, установить ответственность за нарушение данного запрета.

Концепция Минфина

Концепция Минфина предусматривает регулирование криптовалют в России без их запрета. Министерство считает, что полное отсутствие регулирования криптовалют или их запрет приведут к дестабилизации отрасли, увеличению доли теневой экономики и росту мошенничества, а правоохранительные органы не смогут эффективно реагировать на преступления с использованием криптовалют.

Росфинмониторинг 27 января сообщил ТАСС, что поддержал позицию Минфина в отношении криптовалют, а 26 января Минэкономразвития сообщило, что считает нецелесообразным полный запрет на обращение в РФ криптовалют и цифровых финансовых активов, и что необходимо внимательно изучить международный опыт налогообложения этой сферы, включая кейсы Германии и Японии, и выбрать оптимальный вариант с учетом национальной специфики.