Договор о формировании общего рынка газа в ЕАЭС могут подписать в 2022 году

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Международный договор о формировании общего рынка газа Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должен быть подписан в текущем году. Об этом сообщила на брифинге помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина.

"Накануне министры энергетики стран ЕАЭС рассмотрели принципиальные разногласия по проекту международного договора о формировании общего рынка газа союза. Как подчеркнул председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович, под председательством которого проходила встреча, международный договор о формировании общего рынка газа должен быть подписан в текущем году", - сказала она.

Малкина отметила, что документ пока не готов в полной мере. "Остается несколько принципиальных вопросов, которые не позволяют завершить его подготовку. Стороны подробно остановились на каждом из них для выработки компромиссных позиций. В частности, были достигнуты принципиальные договоренности по вопросам подготовки и подписания международного договора о формировании общего рынка газа в форме приложения к договору о ЕАЭС. Это необходимо для установления одноуровневого регулирования правовых отношений в сфере энергетики", - добавила она.