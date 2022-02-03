В ЦБ заявили, что в России не стало меньше мошеннических ресурсов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. ЦБ направил на четверть меньше запросов в адрес регистраторов доменных имен за 2021 год, но это не связано с тем, что стало меньше мошеннических ресурсов. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров, выступая на Инфофоруме-2022.

"За 2021 год мы направили примерно на четверть меньше запросов с целью принятия соответствующих мер реагирования в адрес регистраторов доменных имен, но мошеннических интернет-ресурсов при этом меньше не стало. Снижение этого показателя связано не с тем, что по итогам года было выявлено меньше мошеннических интернет-ресурсов, а с тем, что с 1 декабря вступил в силу 250-й федеральный закон [Федеральный закон от 01.07.2021 N 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"], значительно ускоряющий процедуру блокировки мошеннических сайтов, в рамках которого интернет-ресурсы, используемые мошенниками для кражи денег у наших граждан, блокируются по инициативе Банка России во внесудебном порядке", - сказал Уваров.