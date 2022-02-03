ТПП предложила создать механизм реагирования на утечки данных граждан из госсервисов

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Механизм быстрого реагирования на утечки персональных данных, обрабатываемых в государственных информационных системах, необходимо разработать в России. Такое мнение высказал в четверг глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Сергей Катырин.

"Мы полагаем необходимым усилить меру ответственности за незаконную передачу персональных данных, обрабатываемых в государственных информационных системах, меру ответственности потребителей таких данных, а также разработать механизм быстрого реагирования на сообщения о таких утечках", - сказал он, выступая на пленарном заседании "Инфофорума-2022".

Как уточнил Катырин, органы власти, уполномоченные организации собирают персональные данные и обрабатывают в защищенных государственных системах. При этом, по его словам, случаются утечки и масштабные "сливы" персональных данных. "Это наносит серьезнейшие репутационные риски государству, может и часто становится причиной финансовых потерь для бизнеса. Известно, что в большинстве случаев за подобными ситуациями стоит человеческий фактор", - сказал Катырин.

Он отметил, что умышленно не приводит конкретные примеры ввиду "деликатности темы". "Однако мы хотели бы продолжить диалог с представителями регулятора на эту тему", - добавил глава ТПП РФ.