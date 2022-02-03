Свердловские власти намерены увеличить объем экспорта сельхозпродукции на 23% к 2025 г.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 февраля. /ТАСС/. Свердловские власти намерены к 2025 году увеличить объем экспорта продукции агропромышленного комплекса (АПК) на 23% до $130 млн. Показатели будут достигнуты за счет развития производства молочной продукции, увеличения объемов мясной и масложировой продукции, мороженного, сообщил в четверг в Уральском региональном центре ТАСС министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка области Артем Бахтерев.

"Предыдущий год мы закончили с показателем $105 млн. В планах у нас к 2025 году достичь около $130 млн", - сказал он, уточнив, что за прошлый год объем экспорта вырос на примерно на $8 млн.

Бахтерев отметил, что основной акцент будет сделан на масложировой продукции, рассматриваются также новые направления производства молочной продукции. Развитие также получат производства мороженого и мясной продукции, птицефабрики.

"Мы в основном экспортируем продукцию с добавленной стоимостью, то есть переработанную, а не сырье. Конечно, первое место занимает масложировая продукция, также птицефабрики на экспорт реализуют свою продукцию, племенные организации свой племенной материал, в частности по птице, вывозят в страны ближнего зарубежья, в Европу", - добавил министр.

Свердловская область находится на территории рискованного земледелия, однако сельское хозяйство играет большую роль в экономике региона. В сельской местности проживает до 16% населения, доля сельского хозяйства в ВРП составляет 2,4%. Сельскохозяйственные товаропроизводители специализируются на производстве молока, мяса, яйца, картофеля, овощей и фуражного зерна.

В июле 2021 года на 39 из 96 территориях Свердловской области был введен режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. По оценкам, убытки от очень жаркой погоды составят как минимум 2-3 млрд рублей. Режим ЧС был снят в конце октября.