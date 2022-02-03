{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Фернандес выступает за избавление Аргентины от экономической зависимости от США

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что выступает за развитие сотрудничества с Россией и избавление своей страны от экономической зависимости от США.

На встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг он отметил, что Аргентина сталкивается с непростой экономической ситуацией. При этом страна с 1990-х годов ориентировалась на США, и ее экономика зависит от Соединенных Штатов, сказал аргентинский лидер.

"И я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и от США и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно", - сказал Фернандес. Он заверил Путина, что Аргентина очень хочет развивать сотрудничество с РФ.

Теги
АргентинаСШАФернандес, Альберто
Энергетический кризис в Европе
В Великобритании на 54% повысили верхний предел цен на электроэнергию
C 1 апреля максимальный счет за электроэнергию для домохозяйств составит $2,67 тыс.
Читать полностью