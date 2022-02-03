Фернандес выступает за избавление Аргентины от экономической зависимости от США

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что выступает за развитие сотрудничества с Россией и избавление своей страны от экономической зависимости от США.

На встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным в четверг он отметил, что Аргентина сталкивается с непростой экономической ситуацией. При этом страна с 1990-х годов ориентировалась на США, и ее экономика зависит от Соединенных Штатов, сказал аргентинский лидер.

"И я выступаю очень упорно и настойчиво за то, чтобы Аргентина все-таки избавилась от этой зависимости от МВФ и от США и чтобы мы открывали новые возможности. В частности, сотрудничество с Россией для нас очень важно", - сказал Фернандес. Он заверил Путина, что Аргентина очень хочет развивать сотрудничество с РФ.