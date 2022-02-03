ОДКБ призвала к принятию мер по защите цифрового суверенитета для борьбы с преступностью

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. ОДКБ видит необходимость в принятии мер по защите цифрового суверенитета в целях предотвращения преступлений и терактов с использованием информационных технологий. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, выступая в четверг на "Инфофоруме-2022". Текст выступления опубликован на сайте ОДКБ.

"Развитие цифровых технологий, помимо пользы, несет в себе и немалые риски, так как открывает новые возможности совершения преступлений и терактов. Все это может существенно усугубиться, если не уделять должного внимания вопросам защиты цифрового суверенитета. Именно поэтому важно на уровне межгосударственного взаимодействия в рамках ОДКБ поступательно, по нарастающей выстраивать защиту от существующих и потенциальных угроз", - указал он.

Семериков подчеркнул, что основными угрозами в зоне ответственности ОДКБ по-прежнему остаются "деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психоактивных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организацией незаконной миграции и торговлей людьми". "Опасность этих угроз усиливается в разы при достижении перечисленных криминальных целей посредством информационно-телекоммуникационных технологий и в первую очередь посредством сервисов сети интернет", - указал заместитель генсека организации.

В этой связи ОДКБ считает, что важным ресурсом укрепления сотрудничества в сфере информационной безопасности является привлечение к общей работе государств-наблюдателей и партнеров по диалогу, углубление контактов с заинтересованными странами и международными организациями, "в первую очередь с государствами, входящими в ШОС, СНГ и БРИКС". По словам Семерикова, многостороннее сотрудничество в области информационной безопасности стало одним из приоритетных направлений деятельности ОДКБ.

"Государства ОДКБ, опираясь на опыт реализации Соглашения между государствами - членами организации о сотрудничестве в области обеспечения информационной безопасности от 2017 года, будут и далее укреплять сотрудничество. Акцент будет сделан на проведение совместной операции постоянного действия ОДКБ по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий "Прокси", мероприятий по реагированию на компьютерные инциденты, а также операций в формате ОДКБ по борьбе с незаконной миграцией "Нелегал", незаконным оборотом наркотиков "Канал" и антитеррористического комплекса оперативно-профилактических мероприятий "Наемник", - заключил заместитель генсека.