Перечень объектов незавершенного строительства сократился в Северной Осетии на 20% за год

ВЛАДИКАВКАЗ, 3 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии сократили за год количество объектов незавершенного строительства на 20% - с 638 до 435. Об этом сообщил в четверг министр строительства и архитектуры республики Константин Моргоев на рабочем совещании заместителя председателя правительства региона Эльбруса Бокоева.

"Министерством разработан план-график сокращения объемов и количества объектов незавершенного строительства. В результате проводимой работы по их передаче на баланс эксплуатирующих организаций, а также списания затрат Межведомственной комиссией за весь прошлый год из общего перечня выбыло 203 объекта. По состоянию на 1 января текущего года количество объектов незавершенного строительства сократилось и составило 435", - сказал Моргоев.

На 1 января 2021 года объектов незавершенного строительства на территории республики было 638.

Заместитель председателя правительства республики поручил уделить внимание объектам, строительство которых начато до 2018 года. Он также отметил, что необходимо найти возможности по перепрофилированию пустующих объектов для обеспечения доступного жилья или использовать их как площадки для развития культурной и экономической жизни республики. "Нам нужен конкретный план действий: органам исполнительной власти и муниципальным образованиям необходимо разработать, утвердить и представить поэтапные планы снижения объектов незавершенного строительства, находящихся на балансе", - сказал вице-премьер.