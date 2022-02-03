Возведение логистического центра OZON в Адыгее позволит создать до 3 тыс. рабочих мест

МАЙКОП, 3 февраля. /ТАСС/. Строительство логистического центра OZON на территории действующего многофункционального парка "Ромекс-Теучежский" в Адыгее, которое планируется завершить в 2023 году, позволит создать до 3 тыс. рабочих мест. Об этом в четверг сообщила пресс-служба главы республики Мурата Кумпилова по итогам рабочей встречи руководителя региона с президентом группы компаний "Ромекс" Алексеем Прокопенко и первым заместителем гендиректора ООО "Ромекс-Кубань" Константином Томенко.

На встрече обсуждались аспекты реализации инвестпроекта по строительству универсального склада продовольственных и непродовольственных товаров. Ранее со ссылкой на компанию сообщалось, что строительно-инвестиционный холдинг Romex Group подписал соглашение о начале строительства логистического центра OZON в Адыгее. Объем вложений Romex Group в проект составляет около 5 млрд рублей, к строительным работам приступили в 1 квартале 2022 года.

"Инвестиционные вложения составят около 5,9 млрд рублей. Дополнительно арендатором OZON будет вложено примерно 2,2 млрд рублей и создано до 3 тыс. рабочих мест. Кроме того, данный проект является привлекательным с точки зрения бюджетной эффективности. За период с 2022 по 2030 год бюджет получит более 3,8 млрд рублей налогов", - говорится.

Планируется, что логистический центр будет возведен на территории действующего многофункционального парка "Ромекс-Теучежский" недалеко от Адыгейска. Здесь уже с 2016 года действует логистическая площадка, есть транспортные потоки и в сторону черноморского побережья, различные регионы юга России. По словам инвесторов, в 2023 году в регионе появится крупный логистический центр общей площадью более 107 тыс. кв. м для хранения в нем товаров крупной торговой сети - интернет-магазина OZON.

"Мы давно сотрудничаем с группой компаний "Ромекс" - это надежный деловой партнер. Заинтересованы в успешной реализации нового проекта и в дальнейшем привлечении надежных компаний в нашу республику, которые влияют на развитие реального сектора экономики региона. Немаловажен для нас и рост налогооблагаемой базы местного и регионального бюджетов, а также создание новых рабочих мест", - цитирует Кумпилова пресс-служба.

Глава Адыгеи поручил руководителям профильных министерств оказать содействие в сопровождении проекта и поддержку в создании инфраструктурных объектов, необходимых для возведения склада.