Игровой комплекс для детского образования представил резидент ОЭЗ "Технополис "Москва"

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" представил в четверг игровой программно-аппаратный комплекс для детского развития с героями отечественных мультфильмов "Простоквашино" и "Умка". Комплекс направлен на развитие внимания, памяти, логики, сообщила пресс-служба столичного департамента инновационной и промышленной политики.

"Резидент особой экономической зоны Москвы компания NexTouch - ведущий российский производитель интерактивного оборудования с объемом инвестиций в площадку столичной ОЭЗ порядка 180 млн рублей - предложил новое решение для детского образования: игровой программно-аппаратный комплекс с героями легендарных отечественных мультфильмов "Простоквашино" и "Умка". Это работа с буквами, цифрами, звуками, фигурами по математике, окружающему миру, экологии, финансовой грамотности. По окончании каждого занятия ребенок может посмотреть мультфильм с любимыми героями по теме игры", - приводятся слова главы департамента Александра Прохорова.

Образовательный контент рассчитан как на индивидуальное участие, так и групповое взаимодействие до четырех детей одновременно. Такие устройства сегодня входят в стандарт оборудования дошкольных образовательных учреждений как автоматизированное рабочее место ученика. Также они используются в составе цифровых лабораторий начального уровня или робототехнических комплексов для преподавания основ программирования и технологии. Комплекс оснащен большим сенсорным дисплеем, управляемым при помощи касаний, его конструкция с закругленными углами обеспечивает детям безопасность работы.

"NexTouch является резидентом ОЭЗ "Технополис "Москва" с 2017 года, занимая 1,6 тыс. кв. м на площадке "Печатники". Современная инфраструктура и удобство логистики в особой экономической зоне помогли предприятию держать лидирующие позиции на рынке и выйти на объем производства в 737 млн рублей за первые три квартала 2021 года по сравнению с 511 млн рублей за аналогичный период 2020 года. Новая разработка компании поможет детям тренировать внимание и память, развивать логику как индивидуально, так и в группах", - отметил гендиректор ОЭЗ "Технополис "Москва" Геннадий Дегтев.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает пять площадок общей площадью 223,3 га: одна в Печатниках и четыре в Зеленограде - "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем". Для резидентов предполагаются особые меры поддержки, например, они освобождаются от уплаты имущественного, транспортного, земельного налога, таможенных пошлин.