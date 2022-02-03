В СФ предложили подумать об оборотных штрафах для компаний за слив персональных данных

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин предлагает усилить ответственность за утечку персональных данных из баз данных и автоматизированных информационных систем вплоть до введения оборотных штрафов для компаний.

"За невыполнение обязанностей по защите от неправомерного доступа к персональным данным должно быть усиление административной ответственности. С одной стороны, установить обязательные требования к защищенности информационных ресурсов, с другой стороны, установить за нарушение требований, слив данных существенную административную ответственность. Как вариант, применение оборотных штрафов, размер которых зависит от выручки компании", - сказал сенатор на стратегической сессии "Инфофорума-2022", посвященной информационному суверенитету и международной информационной безопасности.

Член комитета СФ по законодательству отметил, что государственные базы данных и автоматизированные информационные системы являются ключевыми элементами в системе функционирования государства и жизнедеятельности общества. "Информация эта важная и востребованная. Поэтому необходимо вести жесткий контроль", - подчеркнул Шейкин.

Он добавил, что важны вопросы правоприменения - "как на практике будут выявлять сливы данных, как и кем они будут документироваться, какой орган будет технически этим заниматься".

Также, по словам парламентария, для решения проблем с информационной безопасностью в государственных органах необходимо "четко разобраться с требованиями к защищенности информационных ресурсов", а также рассмотреть вопрос о преимущественном использовании отечественных систем безопасности.