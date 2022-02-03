ЦБ выступил против блокировки счетов кредитными организациями в борьбе с мошенничеством

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. ЦБ против идеи замораживания банками счетов клиентов на определенный срок. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ Артем Сычев в кулуарах "Инфофорума-2022".

"Мы против того, чтобы выставлять заморозку на счет. Это очень сложно разграничить, где будет это сделано объективно, а где это будет некоторое злоупотребление со стороны банка, где может быть такое злоупотребление со стороны банка. Самое главное разграничить, где действительно не будут нарушены права клиента. Поэтому к идее самой такой блокировки мы относимся не очень хорошо. Почему мы и считаем, что это требует очень глубокого юридического анализа", - сказал Сычев.

Банк России, по его словам, предпочел бы иной механизм. "Мы предпочли бы все-таки механизм ограничения доступа клиента к его счету по дистанционным каналам, потому что это не нарушает права клиента воспользоваться этими деньгами, но провоцирует банк на то, чтобы обратить внимание, что является источником происхождения этих денег", - отметил он. У добросовестного клиента, по словам Сычева, есть законные доказательства происхождения денег и, придя в банк, он сможет воспользоваться этими деньгами. "Этот механизм не нарушает законных прав клиента на владение и распоряжение своими деньгами", - добавил Сычев. При этом замглавы департамента Банка России отметил, что есть некоторые нюансы, которые необходимо обговорить с банками.

Ранее заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявил о предложении ВТБ законодательно наделить банки правом блокировать на срок до 30 дней счета "дропперов" (физических или юридических лиц, на счета которых выводятся украденные мошенниками деньги). В настоящее время, по словам топ-менеджера, у кредитных организаций нет права остановить вывод денег со счета в другой банк, даже если счет "дроппера" уже определен и заблокирован. Это допустимо только по решению суда, что крайне затрудняет оперативную "заморозку" похищенных средств и их возврат владельцу.