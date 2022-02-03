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Минсельхоз планирует направить 2,5 млрд рублей в виде субсидий на производство хлеба

Минсельхоз планирует направить 2,5 млрд рублей в виде субсидий на производство хлеба - министерство.

Путин: Росатом готов предложить Аргентине помощь в развитии энергетики
Еще одной перспективной сферой взаимодействия двух стран президент России назвал "исследования и использование космического пространства в мирных целях"
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