Хуснуллин: не менее 5% изношенных коммунальных сетей необходимо ежегодно менять в России

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере 5% коммунальных сетей с высоким износом необходимо менять в России каждый год, сообщил в четверг вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию.

"Наша цель - замена не менее 5% изношенных коммунальных сетей в год", - приводятся в сообщении на сайте правительства России слова Хуснуллина. Вице-премьер также обратил внимание губернаторов на необходимость утверждения и реализации новых инвестиционных программ в коммунальной отрасли, направленных на модернизацию основных фондов.

На заседании министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин сообщил об итогах реализации федеральных проектов "Чистая вода" и "Оздоровление Волги". По его словам, в 2021 году в 247 населенных пунктах было построено около 260 объектов, что позволило обеспечить качественной водой из систем централизованного водоснабжения 850 тыс. человек. В 2022 году планируется построить более 370 объектов.

Файзуллин также доложил о результатах программы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Так, в 2021 году капремонт был выполнен в 54,4 тыс. домов, в которых проживает 7,2 млн человек, это на 10% превышает показатель 2020 года.