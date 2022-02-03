Ставрополье увеличило экспорт продукции АПК на 35,5% за 2021 год

СТАВРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Производители агропромышленной продукции в Ставропольском крае нарастили экспорт на 35,5% по итогам 2021 года. Объем экспорта в денежном выражении превысил 514 млн долларов США, сообщил в четверг председатель регионального комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.

"Стоимостные объемы экспорта продукции агропромышленного комплекса Ставропольского края за 2021 год составили 514,4 млн долларов, это плюс 35,5% к показателю 2020 года. При этом 60% пришлось на экспорт продукции переработки - 309,4 млн долларов, что на треть больше, чем в 2020 году", - написал он на своей странице в Instagram.

По информации краевого Минсельхоза, экспорт зерна за год в регионе увеличился на 30% по сравнению с предыдущим годом. Поставки продуктов переработки овощей и фруктов выросли на 43%, кормов для животных на 44% и так далее.

По итогам 2020 года край экспортировал продукции агропромышленного комплекса (АПК) на сумму более чем 380 млн долларов США, или свыше 1 млн тонн. Поддержка экспортеров предусмотрена в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ключевые цели нацпроекта - увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров, увеличение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в валовом внутреннем продукте страны.