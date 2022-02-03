Путин поддержал идею провести пилотный проект по взаимодействии бизнеса и Росприроднадзора

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на встрече с членами "Деловой России" поддержал проведение пилотного проекта по предоставлению мотивированного мнения регулятора на базе Росприроднадзора.

В четверг к главе государства обратился президент "Деловой России", председатель совета директоров группы компаний "Абрау-Дюрсо" Павел Титов, который затронул тему соблюдения нормативов при выполнении инвестпроектов. Он посетовал, что предприниматели узнают о несоответствии нормативам лишь тогда, когда контролирующие органы приходят на строящийся или сданный объект. По его мнению, избежать ошибок и штрафных санкций позволило бы своевременное получение так называемого мотивированного мнения по соответствию требованиям от ответственного регулятора. Титов отметил, что подобная практика уже есть в Федеральной налоговой службе. "Прошу рассмотреть возможность запуска пилотного проекта по предоставлению мотивированного мнения регулятора на базе Росприроднадзора, а при удовлетворительных результатах рассмотреть возможность распространения данной практики на другие контрольно-надзорные ведомства", - попросил Титов.

Путин напомнил, что соответствующая работа с налоговыми органами "развивается постепенно с 2015 года в качестве эксперимента". "Конечно, в вашем предложении, безусловно, содержится то, что нужно для того, чтобы лучше организовать работу и по предложенному направлению. Я считаю, что это можно и нужно сделать", - сказал глава государства.

Тем не менее президент решил узнать мнение вице-премьера Виктории Абрамченко, в ведении которой находится Росприроднадзор. "Поддерживаю полностью", - заверила заместитель председателя правительства, подчеркнув, что Росприроднадзор будет готов начать эксперимент. О проведении пилотного проекта также положительно высказалась и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. "Мы обсуждали с бизнесом такую возможность, мы считаем, что действительно такая проблема есть, и наше сопровождение как контролера, который приходит после, но и как консультанта было бы правильно распространить", - отметила она. Радионова добавила, что служба выделит для такой работы лучших специалистов.

"Если целый генерал-полковник вам обещает, то так оно и будет", - заметил с улыбкой Путин.