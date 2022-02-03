Завод по производству дистиллятов стоимостью 1,4 млрд рублей построят на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 3 февраля. /ТАСС/. Завод по производству солодового и зернового дистиллятов за 1,4 млрд рублей построят в Минераловодском округе Ставрополья. Производство позволит увеличить выпуск виски, джина и бурбона в регионе, сообщил в четверг вице-премьер правительства края Владимир Ситников.

"Масштабный инвестиционный проект стоимостью более 1,4 млрд рублей - строительство завода по производству солодового и зернового дистиллятов. Благодаря его реализации объемы производства виски, джина и бурбона на территории Ставрополья вырастут более чем на 13,5 тыс. литров", - написал он на своей странице в Instagram.

Инвестиционный проект запланирован группой компаний Alvisa (ГК Алвиса). Ситников отметил, что запустить новое производство инвестор планирует к середине 2022 года.

ГК Алвиса является международной диверсифицированной алкогольной компанией, производственная сеть которой включает в себя два завода в России и два предприятия в Испании. На сайте группы компаний сообщается, что поставки продукции ведутся в 71 субъект РФ, а также в Китай и Казахстан.

Ранее в Минсельхозе края сообщали, что общие показатели по производству алкогольной продукции по итогам 2021 года в крае снизились на 15%. Власти региона заявили о намерении начать адресную работу с производителями для наращивания объемов выпуска.