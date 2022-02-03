"Биокад" потребовал взыскать 2,7 млрд рублей с "дочки" РФПИ

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы принял к производству исковое заявление российской биотехнологической компании "Биокад" о взыскании 2,7 млрд руб. с дочернего предприятия Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) - "Вакцина человека", следует из данных картотеки арбитражных дел.

"Принять исковое заявление ЗАО "Биокад", поступившее в суд 31.01.2022, и возбудить производство по делу", - говорится в определении суда.

Заседание по делу назначено на 25 марта 2022 года. Согласно данным системы СПАРК, предприятие "Вакцина человека" зарегистрировано 4 сентября 2020 года. Компания на 100% принадлежит "РФПИ Управление активами".

"Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний, таких как рак, ВИЧ-инфекция, рассеянный склероз и т. д. В сентябре 2020 года компания "Биокад" подписала соглашение с Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России о промышленном выпуске вакцины "Спутник V".