Кадыров заявил, что благодаря господдержке в Чечне удалось возродить сельское хозяйство

ГРОЗНЫЙ, 3 февраля. /ТАСС/. Господдержка фермерам и индивидуальным предпринимателям позволила возродить сельское хозяйство в Чечне. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров на встрече с министром сельского хозяйства РФ Дмитрием Патрушевым.

"Глава Чеченской Республики отметил, что в регионе уделяется особое внимание развитию сектора АПК, обеспечению господдержкой фермеров, индивидуальных предпринимателей. По его словам, благодаря принятым мерам удалось возродить сельское хозяйство республики, и сегодня это направление устойчиво развивается во всех районах. Принятые меры позволяют обеспечить жителей региона экологически чистой, качественной продукцией, налажены поставки и в другие регионы страны" - сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

На встрече обсудили широкий круг вопросов, связанных с перспективами развития АПК региона. Также коснулись темы восстановления внутрихозяйственной мелиоративной сети, комплексного развития сельских территорий, господдержки аграриев.

"Министр сельского хозяйства РФ заверил, что региону будет оказано всяческое содействие и поддержка в дальнейшей работе", - добавили в пресс-службе.

По итогам 2021 года объем урожая зерновых в Чеченской Республики увеличился до полумиллиона тонн. Также выросли сборы овощей и картофеля. Общая площадь плодово-ягодных насаждений в республике составляет 3 622 га, в том числе 1 719 га плодоносящие.