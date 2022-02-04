Дорогу к первому в стране центру по разведению ловчих птиц на Камчатке построят в 2023 г.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 февраля. /ТАСС/. Дорога к первому в России международному центру репродукции и сохранения редких видов крупных птиц хищных пород, который 3 февраля начал работу на Камчатке, будет построена в 2023 году, сообщается на сайте краевого правительства.

"В рамках проекта международного центра реабилитации, репродукции и сохранения редких видов хищных птиц на Камчатке со стороны АО "КРДВ" запланировано строительство подъездной автомобильной дороги 3,3 км. Сейчас идет экспертиза проектной документации. К концу мая планируем закрыть вопрос по проекту планировки и межевания территории. После выхода проекта из экспертизы мы разместим техническое задание для проведения торгов, чтобы в этом году приступить к работам и завершить их в 2023 году", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимира Каюмова.

Уточняется, что уже весной в построенный соколиный центр доставят 84 особи хищных птиц. Проект является резидентом ТОР "Камчатка".

Ранее глава Камчатки Владимир Солодов заявлял, что задача центра, с одной стороны, воспроизвести популяцию соколов, а с другой - привлечь внимание к этим птицам. Солодов также указал, что нужно привлечь арабских партнеров к тренировкам птиц, а также наладить поставки кречетов в арабские страны.