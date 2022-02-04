Министр экономики Японии заявил, что поставки газа в ЕС не должны повлиять на жизнь страны

ТОКИО, 4 февраля. /ТАСС/. Правительство Японии изучает возможность организации поставок газа в Европу с позиции того, что эти меры не должны оказать влияния на жизнь населения страны. Об этом в пятницу сообщил журналистам японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

"Мы изучаем, что можно сделать [с поставками газа] в рамках того, чтобы это не повлияло на жизнь населения", - приводит слова министра агентство Kyodo.

В свою очередь генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно в пятницу заявил на пресс-конференции, что японские "энергетические компании обладают запасами природного газа, которые рассчитаны на две-три недели потребления".

3 февраля Хагиуда подчеркнул, что правительство страны готово рассмотреть возможность организации поставок газа в Европу в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Таким образом министр прокомментировал сообщение агентства Блумберг о том, что представители властей США и ЕС обратились к ряду стран Азии, в частности к Японии, Южной Корее и Индии, с просьбой организовать поставки газа в Европу в случае конфликта на Украине. Предположительно, речь идет о том, чтобы указанные страны позволили отправлять часть газа по своим долгосрочным контрактам на поставки в ЕС.

Япония является крупнейшим в мире импортером сжиженного природного газа, однако экспортом этого сырья страна не занимается.

На мировом рынке газа, в отличие от нефтяного рынка, меньше мощностей. В связи с этим министр энергетики Катара, одного из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, во вторник заявил, что никто не сможет обеспечить необходимый Европе объем газа в одностороннем порядке без нарушения поставок в другие регионы.