Эксперты: доходы от сельского туризма в перспективе могут достигать 200 млрд рублей в год

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Доход от сельского туризма в России с учетом инфляции в долгосрочной перспективе может составить 200 млрд рублей в год, говорится в сообщении Россельхозбанка.

"Мы ожидаем, что в России доход от сельского туризма может составить 150-180 млрд рублей реального дохода в сельской местности, или 2,5-3% дохода сельского хозяйства. С учетом инфляции в долгосрочной перспективе стоит принимать цифру уже близкую к 200 млрд рублей, что сопоставимо с выручкой 30-40 крупных региональных агрохолдингов", - отметил руководитель центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка Дмитрий Тарасов.

По его словам, объем платных туристических услуг и услуг коллективных средств размещения в стране в период 2017-2019 годов вырос с 627 млрд до 779 млрд рублей. "На основе оперативных данных ФСГС (Федеральной службы государственной статистики - прим. ТАСС) РФ за 9 месяцев 2021 года можно говорить о значимом восстановлении рынка после эпидемиологических ограничений отрасли в 2020 году. Туристско-рекреационный комплекс, несмотря на ограничения пандемии COVID-19, сохраняет значительный прогнозный потенциал как для развития всей отрасли, так и в особенности сельского туризма. В целом сельский туризм имеет неиссякаемые ресурсы для развития в регионах России", - считает Тарасов.

Начиная с 2022 года в России вступила в действие программа грантов Минсельхоза "Агротуризм" в части создания инфраструктуры туризма в регионах. "Главным компонентом такой инфраструктуры является гостевой дом, который расширяет линейку туристических услуг на местах. В 2022 году правительство выделит на эту программу 300 млн рублей, что позволит создать порядка 60 гостевых домов. Всего за период 2022-2024 годов можно ожидать строительства до 300-350 домов с грантовой поддержкой", - уточнили в Россельхозбанке.

Также повышению вклада малых форм хозяйствования в развитие туризма будет способствовать реализация государственной программы "Развитие туризма", одной из целей которой является сохранение потенциала роста внутреннего туризма, в том числе сельского и агротуризма. Данная программа предусматривает такие меры, как льготное строительство и кредитование коллективных средств размещения и иных объектов туристической инфраструктуры, продвижение турпродуктов, совершенствование законодательства РФ и софинансирование проектов обеспечивающей инфраструктуры. "Выделение государственных средств в направление сельского туризма ведет к увеличению привлекательности частной инвестиционной деятельности в сельской местности через снижение сроков окупаемости, что в свою очередь увеличивает темпы развития туристско-рекреационной инфраструктуры на селе", - добавил Тарасов.