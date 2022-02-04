В "Технополисе "Москва" откроют производство медицинских тестов

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Производство медицинских тестов запустят весной 2022 года на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис "Москва". Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"На площадке "Алабушево" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" весной 2022 года откроется новое производство медицинских тест-систем и исследовательская лаборатория. Сейчас на предприятии проводят по подготовке помещения и завозят оборудование. Здесь появится 200 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Медицинские тест-системы, которые будут выпускать на предприятии, ориентированы на рынок Москвы и регионов. Часть продукции планируют отправлять на экспорт. "Компания будет выпускать медицинские тесты, предназначенные для выявления большого числа инфекций и отклонений в состоянии здоровья человека. В том числе и 15 видов тест-систем на наличие COVID-19. Планируется, что на предприятии будут производить около 12 млн в единиц продукции в месяц", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Общая площадь нового предприятия составляет 2,5 тыс. кв. м. Половину территории занимают "чистые помещения" с лабораторией, производственным участком для исследований, разработок и апробации. Вторую половину отвели под маркировку и комплектацию готовой продукции и вспомогательные работы.

"В настоящее время идет оснащение "чистых помещений". По оценке компании, сумма инвестиций в производственное оборудование составит не менее 400 млн рублей", - приводятся в сообщении слова руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова.

Компания, открывающая новое производство в "Алабушеве", основана три года назад в наукограде Кольцово Новосибирской области. Она специализируется на производстве медицинских диагностических наборов и разработке новых тестов. Недавно предприятие получило патент на тест-систему, которая создана на основе иммуночипов и решает проблемы ранней диагностики, лечения и профилактики многих инфекционных заболеваний. Локализация производства в особой экономической зоне столицы станет для компании новым этапом развития.