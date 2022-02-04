Общая выручка "Магнита" выросла на 19,5% в 2021 году

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Общая выручка ретейлера "Магнит" увеличилась по итогам 2021 года по сравнению с предыдущим годом на 19,5% и достигла 1,856 трлн рублей, говорится в сообщении компании.

Сопоставимые продажи (LFL) выросли на 7% на фоне роста среднего чека на 7,1% и снижения трафика на 0,1%. Валовая прибыль возросла на 20,1% в годовом исчислении, до 439,2 млрд руб. Валовая рентабельность составила 23,7%.

"Магнит" открыл 2,036 тыс. магазинов с учетом закрытий, что превысило планы компании по открытию новых магазинов. Торговая площадь увеличилась на 20% год к году, в том числе за счет приобретения магазинов "Дикси", добавляется в сообщении.

Показатель EBITDA составил за отчетный год 133,1 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 13 базисных пунктов и составила 7,2% на фоне роста валовой рентабельности, но была частично нивелирована консолидацией "Дикси".

Чистая прибыль возросла на 36,8% в годовом выражении, до 51,7 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли составила 2,8% по сравнению с 2,4% годом ранее, говорится в отчете.

Итоги IV квартала

Общая выручка выросла в октябре - декабре 2021 года на 33,7%, до 544,6 млрд рублей. Общая выручка, скорректированная на приобретение "Дикси", возросла на 14,6%. Сопоставимые продажи (LFL) увеличились на 9,9% на фоне роста среднего чека на 10,7% и снижения трафика на 0,7%. Валовая прибыль увеличилась на 38,1% год к году до 131,3 млрд рублей, валовая рентабельность увеличилась на 77 базисных пунктов, до 24,1%, отмечается в документе.

Показатель EBITDA составил 40,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA увеличилась на 21 базисный пункт по сравнению с четвертым кварталом 2020 г. и составила 7,4% на фоне динамики валовой рентабельности.

Чистая прибыль увеличилась на 36,4% год к году до 15,2 млрд рублей. Рентабельность чистой прибыли составила 2,8%, добавляют в "Магните".

О компании

Сеть магазинов "Магнит" является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России.

По состоянию на 31 декабря 2021 года сеть насчитывала более 26 тыс. магазинов, расположенных в 3,898 тыс. населенных пунктах Российской Федерации.