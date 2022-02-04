Москва подписала второе концессионное соглашение в сфере ЖКХ

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Власти Москвы заключили еще одно концессионное соглашение в сфере ЖКХ. Согласно ему инвестор возведет сооружения по извлечению соединений азота и фосфора из сточных вод, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Соглашение с концессионером подписано на 27 лет. За два года он построит объекты, а следующие 25 лет будет осуществлять их эксплуатацию, техническое обслуживание и капитальный ремонт. Проект будет реализован полностью за счет инвестора, что позволит значительно сэкономить средства бюджета. При этом построенные объекты перейдут в собственность города с момента их запуска", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что инвестор сможет получать доходы в рамках эксплуатации.

Похожие установки широко применяются на крупнейших предприятиях коммунальной сферы по всему миру, в том числе в Европе и США. Для России подобная технология станет новаторской.

"Правительство Москвы подписало концессионное соглашение, по условиям которого инвестор вложит 8,4 млрд рублей в модернизацию очистных сооружений. Проект предусматривает использование передовых, широко применяемых технологий для удаления из осадка сточных вод азота и извлечения фосфора для последующей его переработки в удобрения. Концессия будет реализована в рамках третьего этапа проводимой в настоящее время реконструкции Люберецких очистных сооружений", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики города Александра Прохорова.

Проект реализуется совместно с АО "Мосводоканал". Эта компания обеспечивает очистку более трех млн куб. м сточных вод в сутки и ежегодно улучшает показатели качества возвращаемой в природу воды.

Это не первая концессия Москвы в сфере ЖКХ. В феврале 2021 года город подписал соглашение с компанией, которая построит на территории очистных сооружений Мосводоканала два завода по экологичной переработке илового осадка сточных вод. Инвестор вложит в проект почти 27 млрд рублей, а после ввода объектов в эксплуатацию возьмет на себя термическую обработку и последующую утилизацию осадка - его будут поставлять цементным заводам для использования в качестве твердого биотоплива.