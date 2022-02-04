Россияне получили около 1 млрд рублей в виде кешбэка за туры по стране

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Россияне получили около 1 млрд рублей кешбэка за туры по России за две недели действия нового этапа программы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на главу ведомства Зарину Догузову.

"На сегодня порядка 200 тыс. туристов уже приобрели туры и проживание в отелях на более чем 5 млрд рублей. Суммарно на карточки "Мир" туристам вернулся уже почти 1 млрд рублей", - сказала Догузова.

Глава Ростуризма отметила, что спрос на программу кешбэка в этом году увеличился в среднем в два раза по сравнению с предыдущими этапами, а продажи туров по России выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она напомнила, что путешествовать с кешбэком можно до 30 апреля включительно, а отправиться в круизы - до конца мая.

"С учетом большой популярности программы хочу посоветовать тем, кто точно хочет воспользоваться кешбэком и уже запланировал поездку, не откладывать покупку. У нас в этом году на программу выделено 5 млрд рублей, из которых часть средств предусмотрена на текущий этап. А часть будет направлена на осенний этап программы. Поэтому мы советуем поторопиться", - подчеркнула Догузова.

По ее словам, россияне по программе кешбэка посещают горнолыжные курорты Сочи, Алтая и Южного Урала, отправляются за культурно-познавательным отдыхом в Краснодарский край, Крым, Калининградскую область, Казань, Пермский край, Ленинградскую и Московскую области, Санкт-Петербург и Москву. Также спросом пользуются санатории Сочи, Крыма, Кавказских Минеральных Вод, Белокурихи на Алтае и большой санаторный комплекс на Урале - в Башкирии и Тюменской области, рассказала глава ведомства.

Весенний этап программы кешбэка за туры по России может быть завершен досрочно в случае окончания выделенных на нее средств. "На 2022 год в рамках национального проекта по туризму на реализацию программы туристического кешбэка заложено 5 млрд рублей. 56% средств запланировано на весенний этап продаж, остальные - на осенний. Если средства закончатся раньше окончания окна продаж, то программа на весну будет остановлена", - говорится в сообщении пресс-службы.

В новом этапе туристического кешбэка участвуют 662 туроператора, 69 агрегаторов, 3329 средств размещения. Туристам доступно более 2 млн предложений, напомнили в ведомстве.

Новый этап программы кешбэка за туры по России начался в РФ 18 января, он продлится до 12 апреля 2022 года. Согласно условиям программы, тур должен быть оплачен картой "Мир", сумма кешбэка составит 20% от его стоимости, но не более 20 тыс. рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество путевок. В программе участвуют поездки и проживание в отелях длительностью от двух ночей, сообщили ранее в Ростуризме.