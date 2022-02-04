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Основная сессия на российском рынке акций открылась ростом ведущих индексов

Индекс РТС рос на 0,69%, индекс Мосбиржи поднимался на 0,9%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии в пятницу демонстрирует рост ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС рос на 0,69% и находился на уровне 1441,85 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи к этому времени поднимался до 3502,3 пункта (+0,9%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи рос на 0,39%, до 3 484,74 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE прибавляла 0,33%, до $91,41 за баррель. Фьючерс на WTI дорожает на 0,51% и торгуется на уровне $90,73 за баррель.

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