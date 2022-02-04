ЦБ: некоторые банки считают договор о кредите заключенным без получения подписи заемщика

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Некоторые банки используют телефонные звонки в качестве подтверждения согласия заемщика на получение кредитного продукта. Такая практика недопустима, говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

"Банк России выявил ряд случаев, когда некоторые кредиторы считают договор заключенным без получения подписи заемщика. Например, банк без предварительного уведомления направляет человеку кредитную карту по почте, а "подписью" по такому договору признает телефонный звонок гражданина об активации карты", - указывает регулятор.

При этом в некоторых случаях эти кредитные карты попадают в чужие руки, что создает риск мошенничества и утечки персональных данных. Такие практики противоречат законодательству и могут привести к нарушению прав "Кредитный договор и любые изменения его условий должны быть подписаны собственноручной или электронной подписью заемщика. Использование других способов подтверждения согласия человека с условиями договора недопустимо", - напомнили в регуляторе.

Письмо о недопустимости подобных практик Банк России также разослал участникам рынка.