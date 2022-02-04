Авиасообщение впервые свяжет Крым и заполярный Нарьян-Мар этим летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 февраля. /ТАСС/. Авиасообщение будущим летом впервые в современной истории свяжет Крым с расположенным за Северным полярным кругом Нарьян-Маром (Ненецкий автономный округ), сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе авиаузла.

"Рейсы будет обслуживать авиакомпания "РусЛайн" на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Перелеты начнутся с 4 июня и продлятся до 28 августа. Рейсы запланированы с частотой раз в неделю: по субботам из Нарьян-Мара в Крым, а по воскресеньям - в обратном направлении. Расстояние около 2 700 км самолеты будут преодолевать за шесть часов с учетом непродолжительной технической посадки в Кирове", - говорится в сообщении.

Уточняется, что авиакомпания в летний сезон также запустит прямые рейсы в Крым и обратно из Калуги, Тамбова и Курска. "Рейсы в Крым и обратно из Нарьян-Мара и Тамбова будут выполняться по программе субсидирования региональных воздушных перевозок", - отмечается в сообщении.

У аэропорта Симферополя самая широкая маршрутная сеть среди региональных авиаузлов России на внутренних воздушных линиях в летний период. С апреля 2018 года пассажиров обслуживают в новом терминале. Он рассчитан на пассажиропоток до 3,650 тыс. человек в час - 6,5 млн человек в год. В 2021 году аэропорт обслужил 6,83 млн человек, установив новый исторический максимум.