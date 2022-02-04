Казахстан станет страной-партнером выставки "ИННОПРОМ-2022" в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Казахстан станет страной-партнером международной промышленной выставки "ИННОПРОМ", которая пройдет 4-7 июля 2022 года в Екатеринбурге. Об этом сообщил в пятницу программный директор выставки Антон Атрашкин.

"Это большая удача для ИННОПРОМ. Промышленные компании Казахстана уже много лет принимают участие в выставке и деловой программе. Уверен, что июль 2022 года подарит много новостей об успешных сделках между бизнесменами из наших стран", - приводит пресс-служба выставки слова Атрашкина.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, товарооборот между РФ и Казахстаном в прошлом году увеличился на 30%. "И уже сейчас российские инвесторы, работающие в Казахстане, участвуют в проектах объемом около $36 млрд. При этом можно выделить отличные перспективы для сотрудничества в таких отраслях, как транспортное машиностроение, атомная энергетика, химия, металлургия, горнодобывающая промышленность, информационные технологии. Уверен, что "ИННОПРОМ-2022" поддержит позитивную динамику развития и укрепления наших торгово-экономических отношений", - приводятся слова Мантурова.

Двенадцатая выставка ИННОПРОМ пройдет 4-7 июля 2022 году. Основной темой выставки и деловой программы станет "Промышленный переход: энергетика, цифровизация, кадры". На ней будут представлены актуальные отечественные и совместные разработки в области автоматизации производства, новой мобильности, современных материалов и других перспективных направлений.