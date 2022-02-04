В Минске прокомментировали решение Киева отключить трансграничные линии электропередачи

МИНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Отключение Украиной трансграничных электросетей, запланированное на 24-26 февраля, не повлияет на работу энергосистемы Белоруссии . Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Минэнерго Белоруссии.

"В соответствии с двусторонними соглашениями, действующими между национальными операторами, украинская сторона в установленном порядке согласовала свои действия с белорусской стороной и проинформировала о том, что отключение запланировано на 24-26 февраля 2022 года, - говорится в сообщении. - Решение Украины об отключении трансграничных линий электропередачи (ЛЭП) не повлияет на работу энергосистемы Беларуси".