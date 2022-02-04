Spotify открыл представительство в России по закону "о приземлении"

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Аудиостриминговый сервис Spotify открыл представительство в РФ во исполнение закона о деятельности иностранных лиц в интернете на территории России, следует из информации на сайте службы.

"Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо. Исполнено", - говорится на сайте.

В соответствии с российским законодательством, зарубежные интернет-компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей должны открыть свои уполномоченные представительства в России. Роскомнадзор уже опубликовал перечень компаний, которые обязаны открыть представительства. В реестр включены компании Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok, Telegram и другие.

Сервис Spotify был запущен в 2008 году, в России работает с лета 2020 года. Spotify насчитывает более 381 млн пользователей, включая 172 млн подписчиков Spotify Premium в 178 странах мира.