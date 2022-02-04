Продажи "Автоваза" в России в январе упали на 17%

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Продажи "Автоваза" в России в январе текущего года упали на 17%, до 18,045 тыс. штук, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Доля рынка компании в январе 2022 года снизилась с 23% до 19,7%.

"Автоваз" производит автомобили по полному производственному циклу и комплектующие для двух брендов - Lada и Renault. Производственные мощности "Автоваза" расположены в Тольятти - АО "Автоваз", ОАО "Lada Запад Тольятти", а также в Ижевске - ООО "Lada Ижевск". За 2021 год "Автоваз" увеличил продажи автомобилей на российском рынке на 2%, до 350,7 тыс. шт. При этом доля Lada в сегменте легковых и легких коммерческих автомобилей снизилась с 21,5% в 2020 году до 20,9% в 2021 году.