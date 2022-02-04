В Киеве подтвердили, что в январе увеличился транзит российского газа через Украину

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Объем транзита российского газа через территорию Украины увеличился к концу января и составил порядка 106 млн куб. м в сутки 1 февраля. Об этом сообщил в пятницу министр энергетики Украины Герман Галущенко.

"Да, действительно. Это открытая информация. Мы увидели, что 1 февраля были увеличены объемы до 106 млн куб. м за сутки - это близко к максимальному уровню заказанной мощности", - сказал министр на брифинге, отвечая на вопрос относительно того, увеличился ли транзит российского газа в конце января и в феврале. Однако, по словам Галущенко, уже 2 февраля объем транзита составил порядка 92 млн куб. м в сутки. "Поэтому посмотрим, как будет дальше", - сказал он.